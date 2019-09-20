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- 16:09 В известной киевской гимназии запретили кормить детей: что произошло
В известной киевской гимназии запретили кормить детей: что произошло
В киевской гимназии «Киевская Русь» произошло новое ЧП — городское управление Государственной санитарно-эмидемиологической службы запретило производство и обращение пищевых продуктов в гимназии, которые осуществляет компании «Понтем. УА». Напомним, «ФАКТЫ» писали о массовом отравлении учащихся школы № 11 в Одессе.
Также принято решение о привлечении указанной компании к ответственности за нарушение законодательства о пищевых продуктах, а Киевской государственной администрации рекомендовано начать срочный поиск альтернативного источника питания в гимназии.
По информации санитарных врачей, проверка в учебном заведении прошла на основании обращения общественного объединения «Батьки SOS». По итогам проверки было установлено
Кроме того, на вилках и полках для хранения чистой посуды был обнаружен коагулопозитивный стафилококк.
Как сообщали «ФАКТЫ», с 22 сентября в гимназии приостановлен учебный процесс из-за превышения концентрации вредных веществ в здании. Во время вынужденных каникул специалисты департамента благоустройства и сохранения природной среды Киевгорадминистрации проведут полную лабораторную проверку всех помещений гимназии на предмет содержания вредных веществ и их концентрации.
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