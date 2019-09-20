В известной киевской гимназии запретили кормить детей: что произошло

Происшествия

В киевской гимназии «Киевская Русь» произошло новое ЧП — городское управление Государственной санитарно-эмидемиологической службы запретило производство и обращение пищевых продуктов в гимназии, которые осуществляет компании «Понтем. УА». Напомним, «ФАКТЫ» писали о массовом отравлении учащихся школы № 11 в Одессе.

Также принято решение о привлечении указанной компании к ответственности за нарушение законодательства о пищевых продуктах, а Киевской государственной администрации рекомендовано начать срочный поиск альтернативного источника питания в гимназии.

По информации санитарных врачей, проверка в учебном заведении прошла на основании обращения общественного объединения «Батьки SOS». По итогам проверки было установлено в т. ч. , что в пищеблоке не функционирует резервный источник горячего водоснабжения, кладовые не оборудованы приборами контроля, не обеспечено отдельное хранение переработанных и непереработанных пищевых продуктов и др.

Кроме того, на вилках и полках для хранения чистой посуды был обнаружен коагулопозитивный стафилококк.

Как сообщали «ФАКТЫ», с 22 сентября в гимназии приостановлен учебный процесс из-за превышения концентрации вредных веществ в здании. Во время вынужденных каникул специалисты департамента благоустройства и сохранения природной среды Киевгорадминистрации проведут полную лабораторную проверку всех помещений гимназии на предмет содержания вредных веществ и их концентрации.



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