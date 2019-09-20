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В Одессе отравились более 50 учеников одной школы
В Одессе в больницу с жалобами на пищевое отравление обратились 53 ученика школы № 11, из них 5 детей госпитализировали. Ранее сообщалось об отравлении шаурмой школьников и студентов на столичной Борщаговке.
Как говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, жалобы в Одессе начались после посещения школьной столовой.
«19 сентября поступила информация, что в течение 15−19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 53 ученика школы № 11 города Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой. По состоянию на 7:00 20 сентября 5 человек госпитализировано», — говорится в сообщении.
В школе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом отравлении детей в столовой средней общеобразовательной школы № 2 города Козятин Винницкой области. Тогда пострадали 40 человек. А также об отравлении неизвестным веществом семерых учеников школы № 10 города Мукачево.
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