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Происшествия

В Одессе отравились более 50 учеников одной школы

9:32 20 сентября 2019 101
в больнице
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе в больницу с жалобами на пищевое отравление обратились 53 ученика школы № 11, из них 5 детей госпитализировали. Ранее сообщалось об отравлении шаурмой школьников и студентов на столичной Борщаговке.

Как говорится на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, жалобы в Одессе начались после посещения школьной столовой.

«19 сентября поступила информация, что в течение 15−19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 53 ученика школы № 11 города Одесса, которые употребляли пищу в школьной столовой. По состоянию на 7:00 20 сентября 5 человек госпитализировано», — говорится в сообщении.

В школе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом отравлении детей в столовой средней общеобразовательной школы № 2 города Козятин Винницкой области. Тогда пострадали 40 человек. А также об отравлении неизвестным веществом семерых учеников школы № 10 города Мукачево.

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