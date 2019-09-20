В Чернобыльской зоне барсуки поселились в брошенных сельских хатах (фото)

Люди и звери

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного обнаружили, что барсуки, а это очень скрытные и осторожные животные, начали селиться в брошенных хатах зоны отчуждения. Семьи барсуков роют себе норы под полами полуразрушенных строений, оставляя на поверхности внушительные кучи песка. Ранее Госагентство по управлению зоной отчуждения опубликовало фото диких животных заповедника.

Поднятого на поверхность грунта много, потому что барсуки строят целые лабиринты, протяженность которых может достигать 100 метров (но, как правило, 10—15 метров).

— До этого мы наблюдали, как в заросших подлеском дворах Припяти пасутся косули. За ними туда пришли хищники — рыси, — сказала «ФАКТАМ» заведующая департаментом Киевского зоопарка Марина Шквыря, которая уже 17 лет участвует в биологических исследованиях Чернобыльской зоные. — Со временем рыси до того освоились, что стали заходить в пустующие помещения магазинов. Для этих кошек такое поведение очень необычно, ведь они отличаются осторожностью и… трусостью.

Что же касается волков, то они стеснительностью не страдают: если есть возможность освоить новые пространства, без промедления осваивают. Так что в Припять они заходят частенько.

Однажды мы искали группу лошадей Пржевальского. Оказалось, они обошли нас и укрылись в брошенном коровнике. Но прятались не от нас, а от назойливых насекомых. Эти дикие лошади также используют коровники как защиту от непогоды. Правда, были случаи гибели лошадей, когда ворота случайно закрывались, и животные не могли выбраться наружу.

После того как села зоны отчуждения опустели, произошли изменения в видовом составе растений и животных. Механизм такой: люди перестали засевать и обрабатывать поля и огороды. На место культурных видов пришли характерные для Полесья дикие растения. А затем — связанные с ними насекомые и животные.

Марина Шквыря: «Собаки зоны отчуждения не утратили привязанности к человеку»

Кстати, сразу после Чернобыльской катастрофы и эвакуации населения из зоны ушли крысы и мыши. Стало гораздо меньше белых аистов, которые предпочитаю селиться рядом с людьми. Зато появилось много черных аистов и летучих мышей.

«ФАКТЫ» уже сообщали, что из-за огромного успеха телесериала «Чернобыль» от НВО тысячи туристов со всего мира вдруг захотели посетить зону отчуждения. А в Великобритании даже выпустили особую «чернобыльскую» водку.

Фото Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

Фото с сайта petrimazepa.com

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