К секретной «Зоне 51» подтянули военных, полицию и ФБР для отражения штурма желающих увидеть НЛО

Мир

К секретной «Зоне 51» в американском штате Невада подтянули военных, полицейских и силы ФБР. Власти собираются противостоять возможному штурму этой военной базы, на которой, как полагают уфологи, могут быть спрятаны НЛО и инопланетяне.

В июне этого года некий студент из Калифорнии Мэтти Робертс в шутку опубликовал пост, призывающий людей проникнуть в «Зону 51» и раскрыть правительственные секреты. Поддержку этой идеи неожиданно высказали более двух миллионов человек. Свою заинтересованность выражали даже голливудские знаменитости — в том числе Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Уилл Смит, а также миллиардер, бизнесмен и изобретатель Илон Маск. В итоге самые активные энтузиасты акции под названием «Штурм Зоны 51: они не смогут остановить нас всех» договорились приехать в военной базе в условленный день. Предполагается, что явиться лично «посмотреть на НЛО» могут до 40−50 тысяч человек.

С 16 по 22 сентября власти закрыли воздушное пространство над «Зоной 51», запрет включает также дроны.

Штурм запланировали на 20 сентября — однако несколько человек пытались прорваться туда раньше срока. Их уже арестовали.

Тех, кто все же решится пересечь границу секретного объекта, ждет штраф в размере до 2000 долларов. А пресс-секретарь ВВС США Лора Макэндрюз заявила, что любая попытка незаконно проникнуть на военный объект или полигон опасна для жизни.

В сети даже запустили прямую трансляцию с места будущих событий. Но пока не слишком информативную.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», ВМС США подтвердили подлинность обнародованных два года назад видео с НЛО.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter