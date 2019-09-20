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Суд арестовал захватчика Моста метро в Киеве и направил на принудительное лечение от наркозависимости

18:30 20 сентября 2019 103
Суд арестовал захватчика Моста метро в Киеве и направил на принудительное лечение от наркозависимости
Инф. «ФАКТОВ»

Днепровский районный суд Киева выбрал меру пресечения для ветерана АТО Алексея Белько, который 18 сентября сообщил о заминировании Моста метро в Киеве. По решению Фемиды мужчину взяли под стражу на 60 дней. Вместе с тем предусмотрена альтернатива внесения залога в сумме 286 тысяч гривен.

Обвинение квалифицировало его действия по двум статьям Уголовного кодекса — части 2 статьи 259 («Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва») и части 4 статьи 296 («Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета»).

В случае внесения залога, Белько должен являться на вызовы прокурора и суда, не отлучаться от места жительства, сообщать о смене места проживания, а также пройти курс лечения от наркотической и алкогольной зависимости.

Во время слушания дела в суде народный депутат Яна Зинкевич, представитель главы МВД Андрей Тарасов и командир спецподразделения КОРД Николай Путий выразили готовность поручиться за Белько, а Зинкевич даже предложила за свой счет арендовать для него жилье. Об этом сообщила в сети спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что будет ходатайствовать о взятии Белько на поруки и минимальном наказании для него.

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