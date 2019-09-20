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Украина

В выходные в Киеве перекроют часть Крещатика: названа причина

18:36 20 сентября 2019 166
собака-спасатель
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

На столичном Крещатике с 09:00 21 сентября и до 19:00 22 сентября пройдут различные мероприятия, приуроченные ко Дню спасателя, который отмечают 17 сентября. На главной улице столицы Украины состоятся, в частности, соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель Украины. Киев-2019». Ожидается участие команд из-за рубежа. Напомним, 15 сентября на Крещатике отпраздновали Всеукраинский День благодарения.

В связи с проведением праздника движение всех видов транспорта по Крещатику на отрезке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной заблокируют уже с 22:00 в пятницу, 20 сентября, и откроют лишь в 23:00 в воскресенье, 22 сентября.

В прошлом году в центре Киева состязались спасатели из Украины, а также из Беларуси и Германии — всего 187 участников, составивших 31 команду. Победителей определяли в четырех категориях: в индивидуальных забегах, командной эстафете, тандемах и тандемах mix (мужчина, женщина).

Еще одна хорошая новость: на Борщаговском путепроводе, который ремонтируют с середины лета, в субботу, 21 сентября, восстановят движение автотранспорта. В «Киевавтодоре» сообщили, что откроют одну полосу в сторону центра и две — в обратном направлении.

В течение следующей недели ремонтники планируют демонтировать два временных трамвайных переезда и соединить трамвайные пути на путепроводе с теми, которые находятся за его пределами. До конца сентября обещают восстановить движение скоростного трамвая.

Напомним, что на время ремонтных работ вместо трамваев №№ 1 и 3 для пассажиров организовали альтернативные трамвайный и автобусные маршруты.

Фото https://www.dsns.gov.ua

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