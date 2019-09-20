Период растерянности: Рахманин озвучил прогноз по будущему Украины

Украина

Формирование «моновласти» в Украине станет сложным вызовом для украинского гражданского общества, формирование которого началось только в 2013−14 годах, однако украинцы известны как народ, который ставит перед собой сложные задачи. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил народный депутат, лидер фракции «Голос» в Верховной Раде Сергей Рахманин.

Вместе с тем он предупредил, что ускоряя концентрацию власти, в команде президента Зеленского забывают, что президент — не просто человек, а государственный орган, наделенный важными функциями.

«Власть научилась быстро и эффективно двигаться к поставленным целям. Но пока не научилась точно и верно эти цели определять», — констатировал политик.

Он также констатировал, что период смены власти — это всегда период растерянности, а если первое лицо государства не дает четких ответов на чувствительные вопросы, то рисков для государства становится больше.

«Хотя для самого первого лица это, естественно, выгодно. Потому что президент может рассчитывать на гораздо большие симпатии населения, которое само „дорисовывает“ его ответы», — признал депутат.

Один домысливает в политике Зеленского установление крепкой дружбы с Россией, другой — угадывает в словах президента жесткость в отношении государства-агрессора. В результате оба оказываются по-своему правы, потому что из звучаших с экранов заявлений каждый делает собственные выводы.

Однако такой период растерянности имеет перспективу закончиться победой Украины. Ведь, как напомнил собеседник, в 2014 году очень многие искренне считали, что государству конец, однако Украина выстояла и в 2014-м, выстоит и в 2019-м.

Напомним, Рахманин объяснил, почему «формула Штайнмайера» станет катастрофой для Украины.

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