Шоу-бизнес

Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

Российский актер Игорь Шибанов, который снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», умер на 76-м году жизни.

Об этом говорится в сообщении на сайте ТЮЗа имени Брянцева, в котором работал Шибанов.

Представители ТЮЗа отметили, что «сердце артиста остановилось на пути в Краснодар», куда он оправился со спектаклем. Причина остановки сердца не уточняется.

Шибанов снялся также в таких фильмах, как «Брат», «Про уродов и людей», «Упырь», «Замок», «Космос как предчувствие», «Бедный, бедный Павел», и в сериалах «Тайны следствия» и «Опера. Хроники убойного отдела».

Он также был мастером дубляжа. Голосом Шибанова в российском прокате говорят Энтони Хопкинс, Филипп Нуаре, персонажи мультфильмов «Король лев» и «Красавица и чудовище».

Напомним, 19 сентября в России умер известный актер кино, театра и ТВ Сергей Афанасьев.

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