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Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»
Российский актер Игорь Шибанов, который снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», умер на 76-м году жизни.
Об этом говорится в сообщении на сайте ТЮЗа имени Брянцева, в котором работал Шибанов.
Представители ТЮЗа отметили, что «сердце артиста остановилось на пути в Краснодар», куда он оправился со спектаклем. Причина остановки сердца не уточняется.
Шибанов снялся также в таких фильмах, как «Брат», «Про уродов и людей», «Упырь», «Замок», «Космос как предчувствие», «Бедный, бедный Павел», и в сериалах «Тайны следствия» и «Опера. Хроники убойного отдела».
Он также был мастером дубляжа. Голосом Шибанова в российском прокате говорят Энтони Хопкинс, Филипп Нуаре, персонажи мультфильмов «Король лев» и «Красавица и чудовище».
Напомним, 19 сентября в России умер известный актер кино, театра и ТВ Сергей Афанасьев.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!