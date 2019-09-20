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Политика

Госбюджет и электронные чеки: что приняла Рада 20 сентября (полная трансляция заседания)

19:52 20 сентября 2019 186
В парламентском зале
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада 20 сентября продолжила работать в «турбо-режиме». Депутаты приняли несколько важных решений, главным среди которых начало бюджетной процедуры-2020. Заслушав министра финансов Оксану Маркарову, Рада приняла к дальнейшему рассмотрению поданный правительством проект Закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год».

Согласно законопроекту доходы госбюджета предусмотрены в размере 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда — 962,7 млрд грн. Расходы запланированы в размере 1170 млрд грн.

В документе предусмотрен незначительный рост минимальной пенсии — на 9 процентов, и средней заработной платы — на 16,5 процента. При этом на финансирование льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47 миллиардов 628,6 миллиона гривен, что меньше по сравнению с 2019 годом на 8,3 миллиарда гривен.

Кроме того, депутаты приняли в окончательной редакции закон, предусматривающий внедрение в Украине электронных чеков (выдавать их можно с помощью смартфонов и планшетов). Инициаторами его принятия выступили депутаты от партии «Слуга Народа», которые назвали его шагом навстречу бизнесу.

Закрыв вечернее заседание, спикер Дмитрий Разумков объявил, что ближайшее пленарное заседание парламента состоится 2 октября.

На следующей неделе (23−27 сентября) депутаты будут работать с избирателями, а 30 сентября и 1 октября — в комитетах.

Напомним, 20 сентября стало известно имя главы новой парламентской делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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