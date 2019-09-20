- 01:08 Увела из семьи Добронравова: актеров сериала «Сваты» заподозрили в служебном романе
- 00:46 10 месяцев разлуки: в сети показали трогательное видео встречи моряка и собаки с захваченного россиянами буксира "Яны Капу"
- 00:23 Продемонстрировал спецназу меткость стрельбы: МВД обнародовало новое видео с "захватчиком" Моста метро в Киеве
- 00:07 Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы и красивые открытки
- 00:01 Рождество Богородицы 2019: почему Вторая Пречистая считается женским праздником
- 20.09 23:55 Залили выхлопную трубу монтажной пеной: в Николаеве оригинально наказали очередного автохама
- 20.09 23:18 «Не вижу механизма»: Данилюк заявил, что «ПриватБанк» Коломойскому не вернут
- 20.09 22:57 У Коломойского есть "золотая акция": стало известно о серьезных проблемах Зеленского со "Слугой народа" в Раде
- 20.09 22:20 "Зеленский — один из величайших лидеров мира": помощник президента озадачил сеть неоднозначным заявлением
- 20.09 22:17 Жгучая брюнетка: Тина Кароль дебютировала в кино
- 20.09 22:16 Без Коваленко и Шепелева: Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
- 20.09 21:43 Обойдутся своими силами: родственники Заворотнюк отказались от помощи сторонних врачей
"Уже нет ни дома, ничего": Гонтарева заявила, что не вернется в Украину
Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, семья которой пострадала от действий поджигателей 17 сентября, заявила, что при пожаре сгорели все ее семейные фотографии и реликвии, а также все личные вещи.
«Это был очень сложный день. Казалось, что конец света настал. Но сегодня я уже всем друзьям сказала: в инвалидном кресле или на костылях все равно иду вперед», — сказала финансист в интервью Cordonua.
Тем не менее она констатировала, что полиция Лондона до сих пор не сделала окончательные выводы в связи с автомобильной аварией, в которую женщина попала в центре города.
Что касается возможности возвращения в Украину, то ее Гонтарева на данный момент отвергает. Она дала понять, что опасается за свою жизнь, поскольку видит реальную угрозу со стороны бизнесмена Игоря Коломойского.
«Я пока не вижу, чтобы Коломойского кто-то останавливал. С ним фотографируются в Офисе президента, с ним делают селфи, его впервые за 16 лет приглашают на форум YES. Я этого не понимаю. Как не понимаю и того, чем именно ему мешаю», — призналась экс-глава НБУ.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сделал неожиданное заявление о том, что Игорь Коломойский сам создал условия для обвинений в причастности к поджогу дома Гонтаревой своими громкими комментариями случившегося в прессе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!