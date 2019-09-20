Украина

"Уже нет ни дома, ничего": Гонтарева заявила, что не вернется в Украину

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, семья которой пострадала от действий поджигателей 17 сентября, заявила, что при пожаре сгорели все ее семейные фотографии и реликвии, а также все личные вещи.

«Это был очень сложный день. Казалось, что конец света настал. Но сегодня я уже всем друзьям сказала: в инвалидном кресле или на костылях все равно иду вперед», — сказала финансист в интервью Cordonua.

Тем не менее она констатировала, что полиция Лондона до сих пор не сделала окончательные выводы в связи с автомобильной аварией, в которую женщина попала в центре города.

Что касается возможности возвращения в Украину, то ее Гонтарева на данный момент отвергает. Она дала понять, что опасается за свою жизнь, поскольку видит реальную угрозу со стороны бизнесмена Игоря Коломойского.

«Я пока не вижу, чтобы Коломойского кто-то останавливал. С ним фотографируются в Офисе президента, с ним делают селфи, его впервые за 16 лет приглашают на форум YES. Я этого не понимаю. Как не понимаю и того, чем именно ему мешаю», — призналась экс-глава НБУ.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сделал неожиданное заявление о том, что Игорь Коломойский сам создал условия для обвинений в причастности к поджогу дома Гонтаревой своими громкими комментариями случившегося в прессе.

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