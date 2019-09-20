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Гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака
21 сентября — день, когда обычные дела будут даваться с трудом.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака.
Овен
Овнам придется с утра до вечера заниматься нелегкой работой, но будет и награда.
Телец
Повремените с поездками. Друзья помогут с бытовыми проблемами.
Близнецы
Не стоит вкладывать деньги в новые проекты. Избегайте конфликтов с друзьями.
Рак
Ракам придется устранять хаос в быту и хозяйстве. Обратитесь к специалистам.
Лев
Вы слишком много взвалили на себя, родные перестали вам помогать, постарайтесь поговорить с ними. Командировка поможет решить проблемы.
Дева
Пора отдыхать, хороший день для плавания, бани и закаливания организма.
Весы
Не напрягайтесь сильно, сконцентрируйте внимание на самых важных делах. Купите себе красивую одежду.
Скорпион
Вы будете отдыхать. А вечер обещает пройти в романтической обстановке.
Стрелец
Возможны конфликты с влиятельными людьми. Родные сделают подарок.
Козерог
День лучше посвятить не работе, а родным и любимым людям.
Водолей
Вы сможете завершить все начатые дела. Любимый человек устроит незабываемый отдых.
Рыбы
Рыбам придется заниматься ремонтом, хозяйством и дачным участком.
Удачного вам дня!
Напомним, ранее мы публиковали брачный гороскоп.
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