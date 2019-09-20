Стиль жизни

Гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака

21 сентября — день, когда обычные дела будут даваться с трудом.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам придется с утра до вечера заниматься нелегкой работой, но будет и награда.

Телец

Повремените с поездками. Друзья помогут с бытовыми проблемами.

Близнецы

Не стоит вкладывать деньги в новые проекты. Избегайте конфликтов с друзьями.

Рак

Ракам придется устранять хаос в быту и хозяйстве. Обратитесь к специалистам.

Лев

Вы слишком много взвалили на себя, родные перестали вам помогать, постарайтесь поговорить с ними. Командировка поможет решить проблемы.

Дева

Пора отдыхать, хороший день для плавания, бани и закаливания организма.

Весы

Не напрягайтесь сильно, сконцентрируйте внимание на самых важных делах. Купите себе красивую одежду.

Скорпион

Вы будете отдыхать. А вечер обещает пройти в романтической обстановке.

Стрелец

Возможны конфликты с влиятельными людьми. Родные сделают подарок.

Козерог

День лучше посвятить не работе, а родным и любимым людям.

Водолей

Вы сможете завершить все начатые дела. Любимый человек устроит незабываемый отдых.

Рыбы

Рыбам придется заниматься ремонтом, хозяйством и дачным участком.

Удачного вам дня!

Напомним, ранее мы публиковали брачный гороскоп.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter