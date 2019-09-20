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«Киев-Баскет» обыграл сильнейший клуб Австрии в Лиге чемпионов (видео)
Серебряный призер чемпионата Украины по баскетболу «Киев-Баскет» успешно стартовал в Лиге чемпионов — престижном турнире, в котором принимают участие сильнейшие команды своих стран.
В первом раунде квалификации подопечные Айнирса Багатскиса встречались с чемпионом Австрии трех последних сезонов — «Капфенбергом». Первый матч, прошедший на поле соперника, завершился редкой, как для баскетбола, ничьей — 66:66 (22:19, 13:16, 17:13, 14:18).
В ответном поединке, прошедшем в столичном Дворце спорта", киевляне смогли добиться такой необходимой победы. Самой успешной стала для киевлян третья четверть, которую удалось выиграть с разницей «+17», что и предопределило итоговый результат — 73:63 (14:14, 16:18, 27:10, 16:21).
Полное видео матча «Киев-Баскет» — «Капфенберг» — 73:63
Таким образом, «Киев-Баскет», впервые принимающий участие в Лиге чемпионов, пробился во второй квалификационный раунд, где встретится с испанским «Сан-Пабло Бургосом». Первый матч пройдет в Киеве 26 сентября, ответный — 29 сентября в Испании.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужская и женская сборные Украины по баскетболу узнали соперников по отборочному этапу на чемпионат Европы.
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