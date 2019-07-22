Спорт

Сборные Украины по баскетболу узнали соперников по отбору на чемпионат Европы (фото)

В понедельник, 22 июля, в Мюнхене (Германия) прошла жеребьевка квалификационных раундов к чемпионату Европы 2021 года среди мужских и женских сборных.

Наши ребята попали в группу F, где соперниками подопечных Айнарса Багатскиса станут Словения (действующий чемпион Европы), Венгрии и Австрии. В квалификации каждая команда сыграет друг с другом дома и на выезде. Матчи пройдут в три окна: 17−25 февраля 2020 года, 23 ноября — 1 декабря 2020 года, 15−23 февраля 2021 года. Финальную часть Евробаскета-2021 примут сразу четыре страны — Чехия, Грузия, Германия и Италия.

Что касается девушек, то «желто-синие» выступят в квартете G, в котором сыграют против сборных Бельгии, Португалии и Финляндии. Матчи отбора пройдут в три игровых окна: 10−18 ноября 2019, 8−16 ноября 2020 и 31 января-8 февраля 2021 года. Финальный турнир с участием лучших сборных континента примут Франция и Испания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины по баскетболу стала серебряным призером Универсиады.

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