24.33 / 24.63 26.80 / 27.23
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Зеленский — один из величайших лидеров мира": помощник президента озадачил сеть неоднозначным заявлением

22:20 20 сентября 2019 382
«Зеленский&nbsp;— один из величайших лидеров мира»: помощник президента озадачил сеть неоднозначным заявлением
Инф. «ФАКТОВ»

Активисты и волонтеры раскритиковали позицию Офиса президента Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе. Блогеры усомнились в озвученном на встрече постулате о том, что Зеленскому как «одному из величайших лидеров современности» удастся реализовать собственный мирный план.

Как сообщил в Facebook блогер Антон Швец, несмотря на все объяснения, они так и не поняли, как будут отделены вооруженные боевики от российских войск.

Также не было разъяснено, как будет осуществляться контроль за разведением войск в районе Станицы Луганской и Золотого, и будут ли этим заниматься военно-гражданские администрации сами или же вместе с украинскими военными.

«Мастерплан АП, переговорные позиции и многое другое раскрыты не были. Что вызвало негативную реакцию всех собравшихся», — констатировал блогер.

Представитель «ИнфоНапалма» Михаил Макарук уточнил, что кроме помощника президента Андрея Ермака (член контактной группы в Минске), на встрече с активистами присутствовали также народные депутаты от «Слуги народа» Сергей Сивохо и Николай Тищенко.

«Данное фото полностью описывает мои эмоции от услышанного сегодня», — прокомментировал Макарук свой снимок на встрече в Офисе президента.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко позволил себе неоднозначные заявления о планах по деоккупации Донбасса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер