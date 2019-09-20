Украина

"Зеленский — один из величайших лидеров мира": помощник президента озадачил сеть неоднозначным заявлением

Активисты и волонтеры раскритиковали позицию Офиса президента Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе. Блогеры усомнились в озвученном на встрече постулате о том, что Зеленскому как «одному из величайших лидеров современности» удастся реализовать собственный мирный план.

Как сообщил в Facebook блогер Антон Швец, несмотря на все объяснения, они так и не поняли, как будут отделены вооруженные боевики от российских войск.

Также не было разъяснено, как будет осуществляться контроль за разведением войск в районе Станицы Луганской и Золотого, и будут ли этим заниматься военно-гражданские администрации сами или же вместе с украинскими военными.

«Мастерплан АП, переговорные позиции и многое другое раскрыты не были. Что вызвало негативную реакцию всех собравшихся», — констатировал блогер.

Представитель «ИнфоНапалма» Михаил Макарук уточнил, что кроме помощника президента Андрея Ермака (член контактной группы в Минске), на встрече с активистами присутствовали также народные депутаты от «Слуги народа» Сергей Сивохо и Николай Тищенко.

«Данное фото полностью описывает мои эмоции от услышанного сегодня», — прокомментировал Макарук свой снимок на встрече в Офисе президента.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко позволил себе неоднозначные заявления о планах по деоккупации Донбасса.

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