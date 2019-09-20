Украина

У Коломойского есть "золотая акция": стало известно о серьезных проблемах Зеленского со "Слугой народа" в Раде

Фракция монокоалиции «Слуга народа» не выдержала первого теста на прочность. Такие выводы сделала журналист Соня Кошкина, обратив внимание на скандальный провал поправок в Уголовный кодекс, позволяющих обыскивать нардепов без решения суда.

В своей статье журналист пишет, что трещины в парламентском единстве пошли после того, как Игорь Коломойский побывал в Офисе президента и объяснил, сколько будет стоить лояльность необходимых «Слуге народа» 30−40 депутатов.

Уже на следующее утро после этой встречи, отмечает Кошкина, на объектах национализированного «Привата» силовики провели обыски, целью которых был поиск документов, без наличия которых государству Украина не сможет выиграть суды против бывших владельцев ПриватБанка.

Тогда же он заручился поддержкой главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, и на конференции YES публично объявил, что главу АМК президент решил не менять.

Таким образом, Игорь Коломойский сумел получить настоящую «золотую акцию», причем не только в Раде, но по стране в целом.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении достичь компромиса с Игорем Коломойским по ПриватБанку. При этом он отметил, что решить проблему ему поручил президент Владимир Зеленский.

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