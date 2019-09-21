В гробнице Тутанхамона археологи нашли странное «кольцо пришельцев» (фото)

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Несмотря на то, что гробница Тутанхамона была обнаружена археологами в 1922 году, по сей день в ней находят что-то необычное. Например, недавно среди погребальных вещей фараона археологи обнаружили загадочное кольцо, на котором изображено странное гуманоидное существо, пишет Science News.

По мнению ученых, на кольце изображен бог Птах из древнеегипетской мифологии. В то же время даже специалисты не могут объяснить, почему он очень похож на гуманоида.

На изображении «пришелец» не стоит на чем-то, а буквально парит вместе окружающими его предметами. Ученые считают, что это признак обладания внеземными технологиями.

На кольце изображено много различных предметов, назначение которых до сих пор не понятно ученым.

Еще одна деталь: кольцо Тутанхамона датируется 600 годом до нашей эры, а согласно верованиям египтян, Птах существовал 5−15 тысяч лет назад. Отсюда возникает вопрос — кто же на самом деле изображен на кольце?

Некоторые исследователи предполагают, что египтяне могли поддерживать контакт с представителями внеземных цивилизаций. Насколько верна эта гипотеза, станет, возможно, понятно, после новых открытий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», туристы из Дании занялись сексом на вершине пирамиды Хеопса в Египте и засняли это на камеру. Помимо фотографии, на которой голый датчанин Андреас Хвид лежит со своей спутницей на фоне Каира, он также опубликовал видеоролик. В нем пара взбирается на достопримечательность в полной темноте, а в конце девушка снимает с себя одежду.

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