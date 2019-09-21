Шоу-бизнес

Паук уже не тот: у лидера «Коррозии металла» случился приступ возле суда

У лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, известного как Паук, случился приступ. Об этом пишет российский «Пятый канал» со ссылкой на представителя музыканта Марию Рунову.

По словам представительницы музыканта, Троицкому стало плохо в Мытищинском суде — там планировали рассмотреть дело о его вождении в нетрезвом виде. Собеседница телеканала отметила, что артист сильно переживал из-за случившегося, поэтому в здании суда ощутил тяжесть в груди и учащенное сердцебиение.

«У суда он вышел покурить, я смотрю: он буквально сползает по стенке. Мы с подругой его под руку подхватили, положили на заднее сиденье машины и вызвали скорую», — поделилась представительница музыканта.

По ее словам. Троицкий отказался от госпитализации и вернулся домой после того, как ему сделали укол.

Собеседница телеканала также пояснила, что у рокера запущенная гипертония: «У него давление от 180 до 210, когда он переутомится или попсихует».

В июне полицейские задержали пьяного Сергея Троицкого в подмосковных Мытищах за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он отказался от прохождения медицинского освидетельствования и не стал признавать свою вину.

«Коррозия металла» — российская трэш-метал-группа, получившая скандальную известность. Пик популярности коллектива пришелся на начало 1990-х годов. Троицкий — единственный постоянный участник коллектива.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Паук собирался баллотироваться в мэры Москвы. При этом в «предвыборном» интервью он резко высказался о политике Кремля, современной России, нынешней Москве и т. д.

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