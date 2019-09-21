Стиль жизни

Дженнифер Лопес произвела настоящий фурор, появившись на показе Versace весна-лето 2020, проходившего в рамках Недели моды в Милане, в копии своего культового платье 19-летней давности. В практически таком же откровенном полупрозрачном зеленом наряде от Versace с принтом из пальм, потрясающим декольте и высоким разрезом, Джей Ло пришла в 2000 году на церемонию вручения музыкальных премий «Грэмми». Тогда это платье вызвало сенсацию. А Дженнифер сразу назвали иконой моды (этот титул она удерживает до сих пор).

Собственно говоря, благодаря наряду Лопес изобрели базу изображений Google Images. Председатель совета директоров Google Эрик Шмидт ранее признался, что люди тогда массово бросились задавать в поисковике запрос «Дженнифер Лопес в платье Versace», но получали лишь текстовые новости. После этого ажиотажа в Google решили создать поиск по картинкам.

50-летняя Дженнифер доказала, что прошедшие годы ее ничуть не изменили. Ее фигура по-прежнему великолепна. Новый вариант нарда стал даже еще более смелым, чем 19 лет назад.

Лопес с Донателлой Версаче. Фото Getty

2019

2000

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони привел в школу к их детям свою сногсшибательную 31-летнюю подружку-модель. Пользователи сети получили возможность сравнить ее с Лопес, которая также была на мероприятии.

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