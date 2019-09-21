- 08:42 Синоптик рассказал, какой будет погода в октябре
- 08:31 Весь тираж суперкаров lamborghini Sián, стоивших 2,5 млн долларов, раскупили за считаные часы
- 08:20 Продвинулись на полтора километра: стало известно об успешной операции ВСУ на Донбассе
- 08:16 Где смотреть онлайн «Ворскла» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ
- 08:06 Вторая Пречистая: что нельзя делать в праздник Рождества Богородицы
- 07:56 СБУ проведет следственные действия с освобожденными украинскими моряками: что об этом известно
- 07:41 Рождество Пресвятой Богородицы: короткие поздравления, смс и музыкальные открытки
- 07:40 Вступился за девушку:в Запорожье зверски избили ветерана АТО
- 07:17 Готовьте теплые вещи и зонты: синоптики дали прогноз на выходные
- 07:13 В Украине резко сократят субсидии: что происходит
- 06:55 Ирина Шейк уже не та: модель упала, исполняя шутливый эротический танец
- 06:37 Кому повезет: гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака
Дженнифер Лопес произвела фурор копией культового платья, благодаря которому изобрели Google Images (фото, видео)
Дженнифер Лопес произвела настоящий фурор, появившись на показе Versace весна-лето 2020, проходившего в рамках Недели моды в Милане, в копии своего культового платье 19-летней давности. В практически таком же откровенном полупрозрачном зеленом наряде от Versace с принтом из пальм, потрясающим декольте и высоким разрезом, Джей Ло пришла в 2000 году на церемонию вручения музыкальных премий «Грэмми». Тогда это платье вызвало сенсацию. А Дженнифер сразу назвали иконой моды (этот титул она удерживает до сих пор).
@JLo walking the #Versace runway pic.twitter.com/7kwhfTwX91— VVIP (@VVIP) September 20, 2019
50-летняя Дженнифер доказала, что прошедшие годы ее ничуть не изменили. Ее фигура по-прежнему великолепна. Новый вариант нарда стал даже еще более смелым, чем 19 лет назад.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони привел в школу к их детям свою сногсшибательную 31-летнюю подружку-модель. Пользователи сети получили возможность сравнить ее с Лопес, которая также была на мероприятии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...