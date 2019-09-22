Иванка Трамп блистала в Риме, одолжив у своей матери платье 28-летней летней давности (фото)

Стиль жизни

Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер продолжают свои римские каникулы. Как сообщалось ранее, в столицу Италии супруги прибыли на свадьбу дизайнера Миши Нону, которая состоялась в пятницу, 20 сентября. На торжестве присутствовали также супермодель Карли Клосс, музыкант Пол Маккартни, британские сестры-принцессы Евгения и Беатрис, а также Меган Маркл и принц Гарри. Герцог и герцогиня Сассекские вскоре после свадьбы отбыли в Лондон, поскольку с 23 сентября они отправляются в турне по странам Африки.

Остальные гости остались на дальнейшие свадебные мероприятия. Так, на очередную вечеринку, которая была устроена в знаменитой итальянской киностудии Cinecittà и темой которой стала «La Dolce Vita» («Сладкая жизнь»), Иванка надела гламурное золотистое мини-платье с бахромой. Этот винтажный наряд от Bob Mackie она одолжила у своей матери Иваны Трамп — первой жены Дональда Трампа, урожденной Иваны Зельничковой. Бывшая чехословацко-американская фотомодель появлялась в нем на публике в 1991 году.

Иванка, 2019

Ивана, 1991

Как сообщает Daily Mail, это уже не первый раз, когда Иванка достает это платье из материнского шкафа. В 2014 году она явилась в нем на свадьбу дизайнера Джозефа Альтузарры.

Непосредственно на свадьбе Миши Нону Иванка была в длинном струящемся платье персикового цвета от израильского бренда Galia Lahav. Поверх платье с впечатляющим декольте Трамп накинула накидку в тон, завязывающуюся на шее бантом.

Иванка также продемонстрировала еще несколько образов во время прогулок по улицам итальянской столицы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дженнифер Лопес произвела фурор копией культового «голого» платья 19-летней давности, благодаря которому изобрели Google Images.

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