Украина

Закон о верификации пенсий принят за основу: стало известно, как будут проверять пенсионеров (видео)

В пятницу, 20 сентября, Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 1231 о верификации пенсий и других государственных выплат.

За проект проголосовали 254 парламентария.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести верификацию государственных выплат — пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат.

В частности, речь идет о проверке достоверности информации, предоставляемой для получения гражданином пенсий, пособий, льгот, субсидий и других выплат. В документе отмечают: людей никто не будет проверять — только реестры. Однако не все народные избранники лояльны к этому законопроекту, пишет 5 канал.

«Это справедливость, если один человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую из этих квартир получает субсидию — это несправедливо», — отметил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Никто не собирается проверять людей, проверять реестры. Если кто-то умер — то в этом случае будут проверять преступника и мошенника, которые по 5−10 лет получают соцвыплаты из наших публичных средств», — пояснила депутат от «Слуг народа» Татьяна Третьякова.

«Это законопроект тотальной проверки 12 млн людей нашей страны», — подчеркнула Наталья Королевская, депутат от Оппозиционной платформы".

«Существуют большие подозрения, что этот закон будет использован именно для того, чтобы забрать субсидии у миллионов украинских семей. Посмотрите, кто по этому закону будет принимать решение — местный чиновник. Вот когда левой рукой боремся с коррупцией, а правой ее вновь узакониваем. Мне кажется, это неверный путь», — отметил представитель «Европейской Солидарности» Артур Герасимов.

Также нардепы рассмотрели и альтернативный законопроект № 1231−1, который предлагал проведение превентивной и текущей верификации государственных выплат исключительно при наличии добровольного письменного согласия на ее проведение. При этом, пенсии и стипендии (кроме социальных стипендий) предлагали не включать в государственные выплаты, подлежащие верификации, но он не набрал необходимого количества голосов.

Напомним, что в проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено повышение пенсий на 8%. В то же время минимальная пенсия в Украине выросла на 9% и в 2018 году — до 1497 грн.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал ВР принять упомянутый выше законопроект за основу.

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