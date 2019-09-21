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В Москве провокаторы сорвали спектакль о войне на Донбассе и процессе над Сенцовым
В пятницу, 20 сентября, в Москве представители SERB сорвали спектакль о войне на Донбассе. Напомним, ранее сторонники радикального движения SERB сорвали в Москве показ документального фильма о Донбассе «Полет пули».
Как сообщает российский «Интерфакс», активисты движения SERB вечером ворвались в здание «Театр.doc» по улице Казакова и забросали зрителей стаканчиками с жидкостью с резким запахом.
По словам сотрудницы театра, перед началом спектакля активистов SERB не пустили в зрительный зал. Во время третьей части постановки, посвященной делу украинского режиссера Олега Сенцова, провокаторы подошли к пожарному выходу и оттуда бросили в зал «стаканчик с фекалиями». Часть зрителей, которым стало плохо, покинули зал. Актеры и другие посетители остались.
На сайте «Театра.doc"говорится, что спектакль «Война близко» драматургов Дмитрия Бела, Марка Равенхилла и Елены Греминой — это спектакль в трех частях, основанный на реальных событиях.
Дневник из Луганска, который прислал обычный горожанин—про события последних двух лет. Сначала кажется невозможным, что война вдруг придет в их город, но вот рушатся дома, гибнут жители при обстрелах…
«Ваши голоса» — фирменный текст Равенхилла про манипуляцию и промывание мозгов.
«Помолвка» — документальный проект по материалам судебного дела Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния.
Движение SERB — националистическая политическая группа, действующая на территории России и Украины и известная попытками срыва в Москве оппозиционных акций, культурных мероприятий, а также нападениями на активистов и политиков.
Как писали «ФАКТЫ», свое видение украинско-российской войны пытается навязать российскому зрителю писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне боевиков «ДНР». В мае этого года в Москве во МХАТе, где он служит заместителем худрука, прошла презентация книги об убитом главаре «ДНР» Александре Захарченко. Однако особой поддержки от зрителей «акция» не получила.
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