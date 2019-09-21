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Гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака
29 сентября — день, когда нежелательно бросать начатые дела, все необходимо довести до конца.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака.
Овен
Овнам придется встретиться с человеком, которого старались долго избегать. Осторожнее с покупками.
Телец
Друг или дальний родственник будут нуждаться в вашей помощи, не отказывайте. В любовных делах все очень хорошо.
Близнецы
Для вас этот день — не лучший момент для дорогостоящих приобретений и поисков узкого специалиста для решения каких-то вопросов.
Рак
Звезды советуют вам взять курс на здоровый образ жизни. Возможны головные боли.
Лев
Возможны вспышки агрессии в адрес близких друзей и домочадцев. Звезды рекомендуют йогу и прогулки.
Дева
Игнорируйте собрания и вечеринки, есть риск подхватить инфекционный недуг.
Весы
Весам предстоит раскошелиться из-за внезапного приезда гостей, на нужды родственника или на заботу о домашнем питомце.
Скорпион
Не транжирьте, скоро деньги потребуются для крупных покупок.
Стрелец
Совет звезд: не исключено отравление, поэтому лучше посидите на диете, так надежнее.
Козерог
Козерогов порадует кто-то из незнакомых людей. Одиноких представителей знака ждет свидание.
Водолей
Возможен болезненный спор из-за наследства. Если предлагают командировку, не отказывайтесь.
Рыбы
Рыбам стоит заняться собой, поставить эксперименты с прической, освежить гардероб или уделить время саморазвитию.
Удачного вам дня!
Напомним, ранее мы публиковали брачный гороскоп.
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