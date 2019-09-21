Под Киевом пятилетнему ребенку прислали повестку в военкомат (фото)

Общество и люди

В селе Гребенки Киевской области военкомат решил призвать в армию пятилетнего ребенка. Повестку в Facebook опубликовала его мама Екатерина Михальчук.

«Тот случай, когда no comments… Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему 5 лет», — написала она.

В повестке указано, что согласно Закону Украины Об общей воинской повинности и военной службе ребенок подлежит прописке в призывном пункте. До 23 сентября он должен явиться в сельсовет с одним из родителей. При этом указано, что явка обязательна. При себе необходимо иметь ряд документов.

Позже в сельсовете извинились за ошибку.

Напомним, осенний призыв-2019 на срочную военную службу состоится в октябре — декабре. Призыву подлежат пригодные по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста, у которых нет права на освобождение или отсрочку от призыва.



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