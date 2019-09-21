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Стиль жизни

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака

16:35 27 сентября 2019 256
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Звезды рекомендуют в субботу посвятить больше времени своей семье.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака.

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Овен

Звезды советуют заняться собой, здоровьем и пообщаться со старшими родственниками.

Телец

Нельзя расслабляться во всем, что связано со сферой финансов.

Близнецы

Близнецам обещают много поездок, подарков и красивых вещей. И спонсора.

Рак

Обратите внимание на то, что едите, возможно отравление. Друг сделает подарок.

Лев

Хороший день для поиска новых знакомств, флирта и обмена контактами, но не для семейных Львов.

Дева

Возможны конфликты с продавцами. Зато отношения с любимым человеком станут крепче и искреннее.

Весы

Звезды рекомендуют закончить домашний ремонт, навести порядок в своем гардеробе или помочь с бытовыми делами другу.

Скорпион

Хорошо бы посвятить выходной личному творчеству, хобби, уборке, играм с детьми или занятиям спортом.

Стрелец

Порадует поездка на дачу или посещение родственников. Друзья пригласят в гости.

Козерог

Не рекомендуется тратить субботу на решение служебных проблем, проведите день в окружении семьи.

Водолей

Совет звезд: не затягивайте с лечением, если что-то давно и серьезно вас беспокоит.

Рыбы

Любимый человек согласится на то, о чем вы давно вместе мечтали.

Удачного вам дня!

Напомним, ранее мы публиковали брачный гороскоп.

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