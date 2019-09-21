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Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака
Звезды рекомендуют в субботу посвятить больше времени своей семье.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака.
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Овен
Звезды советуют заняться собой, здоровьем и пообщаться со старшими родственниками.
Телец
Нельзя расслабляться во всем, что связано со сферой финансов.
Близнецы
Близнецам обещают много поездок, подарков и красивых вещей. И спонсора.
Рак
Обратите внимание на то, что едите, возможно отравление. Друг сделает подарок.
Лев
Хороший день для поиска новых знакомств, флирта и обмена контактами, но не для семейных Львов.
Дева
Возможны конфликты с продавцами. Зато отношения с любимым человеком станут крепче и искреннее.
Весы
Звезды рекомендуют закончить домашний ремонт, навести порядок в своем гардеробе или помочь с бытовыми делами другу.
Скорпион
Хорошо бы посвятить выходной личному творчеству, хобби, уборке, играм с детьми или занятиям спортом.
Стрелец
Порадует поездка на дачу или посещение родственников. Друзья пригласят в гости.
Козерог
Не рекомендуется тратить субботу на решение служебных проблем, проведите день в окружении семьи.
Водолей
Совет звезд: не затягивайте с лечением, если что-то давно и серьезно вас беспокоит.
Рыбы
Любимый человек согласится на то, о чем вы давно вместе мечтали.
Удачного вам дня!
Напомним, ранее мы публиковали брачный гороскоп.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..