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Сильные заморозки и ветер: где ожидать ухудшения погоды в воскресенье
22 сентября в ряде регионов Украины ожидаются заморозки. В Карпатах после первого снега 20 сентября ночи останутся холодными. С вечера 21 сентября и до утра 22 сентября возможны заморозки на почве до -3 градусов.
Спасатели просят всех, кто отправляется в горы в ближайшие дни, следить за прогнозом погоды и штормовыми предупреждениями, позаботиться о надежной экипировке, учитывая морозные ночи, и выходить на маршрут только группой из трех и более человек.
Морозная погода ожидается в ночь на 22 сентября и в Луганской области. 23 сентября заморозки на почве распространятся на северную часть Левобережья. На поверхности почвы ночью ожидается -3 градуса, спасатели объявили «желтый» уровень угрозы.
В регионах, не охваченных морозами, синоптики ожидают иной опасности. По всей Украине, кроме западных областей, прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с.
Напомним, по прогнозам народных синоптиков, второй месяц осени на большей части Украины начнется с проливных дождей, а снег в этом году может выпасть уже после 15 ноября.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..