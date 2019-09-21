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Трамп высказался о скандальном разговоре с Зеленским

18:23 21 сентября 2019 315
трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп настаивает, что не говорил ничего неправильного в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Заявление Трампа появилось после того, как в американских СМИ появились сведения о якобы попытках давления со стороны Трампа на украинского президента и требовании провести расследование против сына Джо Байдена.

«У меня был обычный хороший разговор с новым президентом Украины. Ничего не было сказано такого, что можно было бы истолковать, как ошибку», — заявил Трамп. Он в очередной раз обвинил американские СМИ в фабрикации фейков.

По словам Трампа, требования Джо Байдена — это в любом случае «полная катастрофа». Байден, напомним, призвал офис президента США обнародовать стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Напомним, на 25 сентября в Нью-Йорке запланирована встреча Трампа и Зеленского. Диалог состоится в рамках мероприятий Генассамблеи ООН. В ходе встречи планируется обсудить энергетику, взаимоотношения Украины с Китаем, реформы в экономике.

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