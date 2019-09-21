Украина

На Львовщине полиция силой разогнала участников акции против угля из России (фото, видео)

Во Львовской области жестко разогнали акцию протеста против поставок угля из России. Протестующие собрались на железнодорожной станции «Сосновка» и заблокировали там вагоны с углем. Полиция силой оттеснила протестующих с рельсов.

В результате разгона 28 человек были задержаны и доставлены в отделение полиции. Личности задержанных выясняются, а полиция тем временем открыла уголовное производство о блокировании железной дороги и о захвате транспортного предприятия.

Виновным грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Полицейские заявили, что при разгоне акции пострадали восемь правоохранителей. Одного госпитализировали.

Напомним, «зачистка» на рельсах началась по заявлению одного из угольных предприятий района. Заявитель утверждал, что блокированием вагонов протестующие наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

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