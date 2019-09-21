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Украина

На Львовщине полиция силой разогнала участников акции против угля из России (фото, видео)

19:48 21 сентября 2019 493
акция
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львовской области жестко разогнали акцию протеста против поставок угля из России. Протестующие собрались на железнодорожной станции «Сосновка» и заблокировали там вагоны с углем. Полиция силой оттеснила протестующих с рельсов.

акция

В результате разгона 28 человек были задержаны и доставлены в отделение полиции. Личности задержанных выясняются, а полиция тем временем открыла уголовное производство о блокировании железной дороги и о захвате транспортного предприятия.

шлем

Виновным грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Полицейские заявили, что при разгоне акции пострадали восемь правоохранителей. Одного госпитализировали.

Напомним, «зачистка» на рельсах началась по заявлению одного из угольных предприятий района. Заявитель утверждал, что блокированием вагонов протестующие наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

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