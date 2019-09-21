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Сын Коломойского помог «Днепру» завоевать Суперкубок Украины (фото, видео)

21:11 21 сентября 2019 388
Сын Коломойского помог «Днепру» завоевать Суперкубок Украины (фото, видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 21 сентября, баскетбольный «Днепр» завоевал Суперкубок Украины-2019. Согласно регламенту, обладатель трофея определяется по сумме двух матчей. В первом из них днепряне на выезде обыграли действующего чемпиона, южненский «Химик», со счетом 78:63 и обеспечив себе комфортное преимущество в 15 очков.

В ответной встрече, прошедшей в Днепре, хозяева вели в счете на протяжении трех четвертей. Подопечные Дениса Журавлева расслабились лишь в заключительной десятиминутке, позволив сопернику выиграть игру — 85:82, но не двухматчевое противостояние. В итоге «Днепр» второй сезон подряд стал обладателем почетного трофея и готовится к старту Суперлиги, который запланирован на 27 сентября.

Отметим, что в составе «Днепра» дебютировал в официальном матче сын украинского олигарха Игоря Коломойского — Грегори, выступавший ранее в Студенческой лиге в США, а также в Израиле. Грегори провел на площадке в общей сложности 3 минуты и 43 секунды, но результативных действий в свой актив не записал. Сам же олигарх присутствовал на игре, лично поздравив сына и команду с завоеванием трофея.

Грегори Коломойский

Игорь Коломойский лично поддерживал сына на трибунах

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Киев-Баскет» обыграл чемпиона Австрии «Капфенберг» в Лиге чемпионов.

Фото БК «Днепр»

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