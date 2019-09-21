Стиль жизни

Кому улыбнется удача: гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака

23 сентября — хороший день для творчества, дизайна, ремонта.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Доверяйте себе, а не новым знакомым. Вы прекрасно справитесь с финансовыми проблемами.

Телец

Возможны срочные поездки, денежные траты и снижение иммунитета.

Близнецы

Если вы будете спорить со всеми, то скоро останетесь без друзей. Берегите горло.

Рак

Если хотите иметь хорошую физическую форму начните заниматься ею прямо сегодня.

Лев

Не стоит сегодня ни у кого ничего просить. Собственное улыбчивое отражение в зеркале подарит Львам заряд энергии на весь рабочий день.

Дева

Избегайте негатива, споров и всякой ерунды, которую будут навязывать окружающие.

Весы

Хороший день для того, чтоб Весам записаться на курсы. Весы, постарайтесь сегодня весь день искать что-то хорошее в происходящем.

Скорпион

Скорпионов порадуют домочадцы, организовав праздник в их честь.

Стрелец

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и тогда сможете уснуть со спокойной совестью.

Козерог

Не бойтесь отказаться от чего-то одного ради другого, такой выбор порадует вас.

Водолей

Услышав сегодня в свою сторону лесть, подумайте трижды, прежде чем на нее повестись.

Рыбы

Попробуйте начать сложный разговор с близким человеком, сегодня есть все шансы быть услышанным и решить вопрос в свою пользу.

Удачного вам дня!

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп здоровья.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter