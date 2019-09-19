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Здоровье и медицина

Гороскоп здоровья: в субботу лечите зубы, а в понедельник берегите сердце

15:38 19 сентября 2019 37
гороскоп здоровья
Инф. «ФАКТОВ»

Прогноз самочувствия на 19—25 сентября

ЧЕТВЕРГ. Может ухудшиться самочувствие у людей, страдающих заболеваниями бронхов и легких, особенно уязвимы представители Близнецов и Козерога. Следует беречься тем, у кого есть проблемы с позвоночником. Избегайте физических перегрузок, не поднимайте тяжести. Рекомендуется лечение заболеваний печени, что стоит взять на заметку представителям Стрельца и Рыб. Показана щадящая диета, исключающая жареную и жирную пищу.

ПЯТНИЦА. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе. Надо беречься обострений тем, кто страдает заболеваниями дыхательной системы. Представителям Близнецов и Стрельца показаны процедуры, способствующие очищению печени. Лучше исключить жирную пищу и алкоголь.

СУББОТА. Рекомендуется записаться на прием к стоматологу. Уязвим желудок, особенно у представителей Тельца и Рака. Могут беспокоить изжога, боли в животе. Старайтесь не переедать, отдавайте предпочтение диетической пище. Возможно ухудшение самочувствия у страдающих радикулитом, заболеваниями суставов. Полезны любые овощи и фрукты, творог, сыр.

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ВОСКРЕСЕНЬЕ. Удачный период для лечения и протезирования зубов. Рекомендуются косметические процедуры. Опасно переедать, так как высокий риск прибавить в весе. У представителей Рака и Стрельца ослаблена нервная система. Полезно пить мятный чай. Могут обостряться заболевания желудочно-кишечного тракта, поэтому старайтесь употреблять отварную и приготовленную на пару пищу.

ПОНЕДЕЛЬНИК. Повышается вероятность инсультов и инфарктов. Сердечникам и гипертоникам надо вовремя принимать лекарства. Рекомендуется лечить заболевания позвоночника, что следует взять на заметку представителям Овна и Близнецов. Включайте в рацион кисломолочные продукты, свежие фрукты, орехи.

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ВТОРНИК. Людям, страдающим заболеваниями сердца, важно избегать любых перегрузок — как физических, так и эмоциональных. Многих могут беспокоить нервозность, бессонница. Хорошее время для лечения заболеваний глаз, что следует взять на заметку Овнам и Водолеям. Рекомендуются упражнения для позвоночника, массаж.

СРЕДА. Хорошее время для того, чтобы заняться улучшением внешности. Сходите в парикмахерскую, сделайте маску для лица. Рекомендуется выводить мозоли, бородавки, удалять родинки (после консультации с дерматологом). Полезно укреплять позвоночник, особенно представителям Близнецов и Льва. Следите за качеством пищи, поскольку не исключены отравления. Можно лечить заболевания глаз. Стоит записаться на консультацию к ортопеду.

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