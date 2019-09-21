«Милан» – «Интер» — 0:2: видео голов супердерби в Италии

Спорт

В субботу, 21 сентября, в чемпионате Италии прошло супердерби между «Миланом» и «Интером», знаменитое не только на Апеннинском полуострове, но и далеко за его пределами. Начало — в 21:45.

Это была 182-я встреча во всех турнирах в истории противостояния принципиальных соперников. По общему количеству побед преимущество у «Интера» — 68 против 57 (еще 57 игр завершились вничью).

Несмотря на непримиримое соперничество, команды делят один стадион на двоих. Когда хозяином является «Милан», арена носит название «Сан-Сиро», когда же «Интер» — «Джузеппе Меацца». Есть свои трибуны у ярых фанатов клубов: «россо-нери» занимают Курву Сюд (южную), а «неро-адзурри» — Курву Норд (северную).

Правда, стадион, способный вместить более 80 тысяч зрителей, уже устарел (был открыт в 1925 году, после чего дважды реконструирован в 1958-м и 1989-м), и руководители клубов решили совместно построить новую арену. В июле был представлен проект новой арены под условным наименованием Scala del Calcio, которая будет расположена в том же районе, что и старый стадион, и будет вмещать 60 тысяч зрителей. Впрочем, дата начала работ пока что не называется, поскольку в 2026 году Милан и Кортина Д'Ампеццо примут зимнюю Олимпиаду, и «Сан-Сиро» является ареной, на которой пройдет торжественное открытие Игр.

"Сан-Сиро" перед супердерби

0:1 — Брозович («Интер»)

0:2 — Лукаку («Интер»)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимовичу, игравшему за «Милан» и «Интер», установят памятник на родине.

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