Стиль жизни

Гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака

23 сентября — день, когда лучше семь раз отмерять, чем раз отрезать.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам следует принимать быстрые решения, руководствуясь тем, что подсказывает сердце, а не разум.

Телец

Возможен дополнительный заработок. Любимый человек удивит признанием.

Близнецы

На вашем пути может встретиться человек, который надолго станет вашей опорой и поддержкой.

Рак

Сегодня Раки могут остро почувствовать свое одиночество в этом мире, не грустите, это пройдет.

Лев

У Львов ни в личной судьбе, ни в профессиональных делах не возникнет крупных помех и непредвиденных ситуаций.

Дева

Осторожнее с флиртом, особенно — с семейными людьми. Возможен большой скандал.

Весы

Вам предстоит устранять немало авральных проблем. Осторожнее с техникой.

Скорпион

Пришло время Скорпионам получать награды за ранее хорошо сделанную работу.

Стрелец

Стрельцам не рекомендуется искать новое место работы или приступать к рискованным начинаниям, связанным с финансовой сферой.

Козерог

Неустанно карабкаясь вверх, Козерогам не помешало бы задуматься, когда они собственно хотят начинать получать удовольствие от жизни.

Водолей

Появится какой-то вопрос, требующий молниеносных решений. Осторожнее с алкоголем.

Рыбы

Хороший день для поисков новой работы, а также для разработки идей, связанных со сферой финансов.

Удачного вам дня!

Напомним, ранее мы публиковали брачный гороскоп.

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