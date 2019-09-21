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Гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака
23 сентября — день, когда лучше семь раз отмерять, чем раз отрезать.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака.
Овен
Овнам следует принимать быстрые решения, руководствуясь тем, что подсказывает сердце, а не разум.
Телец
Возможен дополнительный заработок. Любимый человек удивит признанием.
Близнецы
На вашем пути может встретиться человек, который надолго станет вашей опорой и поддержкой.
Рак
Сегодня Раки могут остро почувствовать свое одиночество в этом мире, не грустите, это пройдет.
Лев
У Львов ни в личной судьбе, ни в профессиональных делах не возникнет крупных помех и непредвиденных ситуаций.
Дева
Осторожнее с флиртом, особенно — с семейными людьми. Возможен большой скандал.
Весы
Вам предстоит устранять немало авральных проблем. Осторожнее с техникой.
Скорпион
Пришло время Скорпионам получать награды за ранее хорошо сделанную работу.
Стрелец
Стрельцам не рекомендуется искать новое место работы или приступать к рискованным начинаниям, связанным с финансовой сферой.
Козерог
Неустанно карабкаясь вверх, Козерогам не помешало бы задуматься, когда они собственно хотят начинать получать удовольствие от жизни.
Водолей
Появится какой-то вопрос, требующий молниеносных решений. Осторожнее с алкоголем.
Рыбы
Хороший день для поисков новой работы, а также для разработки идей, связанных со сферой финансов.
Удачного вам дня!
Напомним, ранее мы публиковали брачный гороскоп.
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