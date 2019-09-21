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Украина

Настоящее варварство: в сети показали печальные фото из Крыма

22:05 21 сентября 2019 623
крым
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Крыму песок для многочисленных строек продолжают добывать варварскими методами — непосредственно в прибережной зоне, разрушая береговую линию и уничтожая местную флору и фауну.

Фотографии из района озера Донузлав опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым. Добыча песка в западном Крыму активизировалась вскоре после аннексии полуострова. Оккупационная администрация оставляла без внимания жалобы местных жителей на проседающие дома и игнорировала опасения экологов о разрушении берегов и поглощении морем пляжной территории.

песок

Жители поселков Мирный и Новоозерное еще в 2017 году просили запретить добычу песка в районе Донузлава и его «золотых» пляжей. Тем не менее, с тех пор добыча не только не прекратилась, но стала даже более масштабной. Компания, добывающая песок, получила разрешение на работы на Донузлавских месторождениях до 2034 года.

Напомним, ранее в Крыму ради строительного песка разрыли хранилище токсичных отходов железорудного комбината.

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