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Шоу-бизнес

Невестка Таисии Повалий похвасталась беременным животом (фото)

22:15 21 сентября 2019 671
Выхрова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Невестка скандальной украинской певицы Таисии Повалий Светлана Выхрова похвасталась беременным животом.

«Сюрприиииз! Как думаете кто там?) мальчонка или девчушка? (Кто в теме — просьба не спойлерить)», — подписала она фото, на котором позирует в коротком черном платье и с котом в руках.

Повалий

Фотографировал Светлану ее муж — Денис Повалий. Он ранее показал переписку с молодой женой.

Повалий

Напомним, что поженились Денис и Светлана летом 2015 года. О беременности жены Денис узнал 23 февраля — Светлана, по его словам, сделала подарок.

Отметим, что Денис Повалий — единственный сын певицы. Ранее Таисия Повалий призналась, что могла бы еще стать матерью, но выбирала сцену. «Когда приходил такой момент, что был выбор между ребенком и сценой, мы отказывались. Да, это то, что вы подумали. Игорь меня не останавливал. Мы выбрали музыку, выбрали сцену, песню. Это наш выбор», — рассказала певица в одном из интервью.

Кстати, недавно Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой.

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