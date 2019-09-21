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Невестка Таисии Повалий похвасталась беременным животом (фото)
Невестка скандальной украинской певицы Таисии Повалий Светлана Выхрова похвасталась беременным животом.
«Сюрприиииз! Как думаете кто там?) мальчонка или девчушка? (Кто в теме — просьба не спойлерить)», — подписала она фото, на котором позирует в коротком черном платье и с котом в руках.
Фотографировал Светлану ее муж — Денис Повалий. Он ранее показал переписку с молодой женой.
Напомним, что поженились Денис и Светлана летом 2015 года. О беременности жены Денис узнал 23 февраля — Светлана, по его словам, сделала подарок.
Отметим, что Денис Повалий — единственный сын певицы. Ранее Таисия Повалий призналась, что могла бы еще стать матерью, но выбирала сцену. «Когда приходил такой момент, что был выбор между ребенком и сценой, мы отказывались. Да, это то, что вы подумали. Игорь меня не останавливал. Мы выбрали музыку, выбрали сцену, песню. Это наш выбор», — рассказала певица в одном из интервью.
Кстати, недавно Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой.
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