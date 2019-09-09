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Шоу-бизнес

Таисия Повалий отреагировала на отмену концерта в Киеве

9:32 9 сентября 2019 90
Таисия Повалий
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная украинская певица Таисия Повалий, выступающая в России, отреагировала на отмену юбилейного концерта в Киеве. Артистка не стала публично комментировать, она оставила лишь публикацию в Instagram. В сториз она опубликовала один из комментариев поклонников. «Спасибо за поддержку!», — написала Повалий под постом.

«Что скажет социум? А вот что! Новости в интернете хоть не читай. Это просто какой-то тихий ужас. Мало того, что эти СМИ уже не знают, что придумать и какую очередную ложь написать про Таисию, так еще и не дают народной артистке Украины выступать в Киеве, столице Украины. Где логика? Таечка, мы в вас верим! Все будет! Мы всегда с вами и за вас! Правда на вашей стороне!», — говорится в посте.

Как бы не защищали Таисию ее поклонники, концерт во Дворце «Украина» отменен. Об этом сообщил директор концертной площадки Роман Недзельский. Продажа билетов остановлена. Как будут возвращаться уже проданные, пока не сообщают.

Напомним, Таисия Повалий с 2014 года не выступает в Украине. Она гастролировала в России, была частой гостьей Кремлевских концертов. После длительной паузы она решила устроить юбилейный концерт в Киеве.

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