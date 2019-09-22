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Худший старт за 25 лет: «Барсу» с Месси унизили на поле «Гранады» (видео)
Знаменитая «Барселона», которая в прошлый вторник в матче Лиги чемпионов увезла ничью со стадиона дортмундской «Боруссии», огорчила своих поклонников в поединке чемпионата Испании.
В гостевой встрече Ла Лиги с «Гранадой», каталонский гранд, в составе которого вторую 45-минутку отыграл восстановившийся после травмы Лионель Месси, в каждом из таймов пропустила по голу — 0:2 (Азиз, 2, Вадильо, 66, с пенальти). Безвыигрышная гостевая серия «Барсы», которая в первой половине встречи не нанесла в створ ворот хозяев поля ни одного (!) удара, возросла в чемпионате Испании до семи матчей (после раз «гранатово-синими» 23 апреля был повержен «Алавес»).
Более того, команда Эрнесто Вальверде в четвертом подряд матче пропустила в свои ворота два мяча (5:2 с «Бетисом», 2:2 с «Осасуной», 5:2 с «Валенсией») и с 7 очками после пяти туров занимает в турнирной таблице Ла Лиги седьмое место. Худший старт «Барселоны» за 25 лет (в сезоне-1994/1995 каталонцы также набрали семь пунктов в пяти встречах).
«Меня беспокоит наша игра. Нам не удаются поединки на полях соперников. В атакующей трети нам не хватает сил. Это уже случалось в матчах с «Боруссией», «Осасуной»… Постараемся стать лучше.
Я чувствую ответственность за то, что произошло. Я зол, мы не заслуживали победы. Мы должны признать заслуги соперника. Нас просто побили, «Гранада» могла забить больше", — сказал после финального свистка главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лионель Месси выпустил свою коллекцию одежды.
Фото ФК «Барселона»
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