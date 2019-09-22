Эвакуация невозможна: сеть возмутило фото украинского аэропорта

Украина

Новый терминал Одесского аэропорта, строительство которого затянулось на долгие семь лет, все еще поражает организационными недоделками. Так, в сети были удивлены фотоснимками эвакуационного выхода из здания. Если обычно металлопластиковые двери в аэропортах запираются электромеханическим замком под ключ или смарт-карту, то в Одессе придумали ноу-хау.

Дверь с надписью «Эвакуационный выход» в аэропорту абсолютно не поможет в случае экстренной эвакуации. Выход заблокирован мощной металлической цепью, которую скрепляет навесной замок.

В сети возмущаются любовью должностных лиц к запиранию «лишних» дверей.

На возражения, что в терминале есть и другие выходы, пользователи сети резонно отметили, что при реальной эвакуации это уже будет неважно.

Напомним, строительные работы в аэропорту Одессы привели к тому, что ряд самолетов 20 и 21 сентября были вынуждены садиться в Киеве и Кишиневе.

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