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Украина

Эвакуация невозможна: сеть возмутило фото украинского аэропорта

9:36 22 сентября 2019 833
аэропорт
Инф. «ФАКТОВ»

Новый терминал Одесского аэропорта, строительство которого затянулось на долгие семь лет, все еще поражает организационными недоделками. Так, в сети были удивлены фотоснимками эвакуационного выхода из здания. Если обычно металлопластиковые двери в аэропортах запираются электромеханическим замком под ключ или смарт-карту, то в Одессе придумали ноу-хау.

Дверь с надписью «Эвакуационный выход» в аэропорту абсолютно не поможет в случае экстренной эвакуации. Выход заблокирован мощной металлической цепью, которую скрепляет навесной замок.

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В сети возмущаются любовью должностных лиц к запиранию «лишних» дверей.

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На возражения, что в терминале есть и другие выходы, пользователи сети резонно отметили, что при реальной эвакуации это уже будет неважно.

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Напомним, строительные работы в аэропорту Одессы привели к тому, что ряд самолетов 20 и 21 сентября были вынуждены садиться в Киеве и Кишиневе.

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