Порошенко прокомментировал «Роттердам+»: формула лучше, чем ручное определение цены

Украина

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «5 каналу» рассказал, что сразу после отмены формулы «Роттердам+» цена на электроэнергию повысилась. По его словам, формула не завышала, а занижала цену электроэнергии для потребителей.

«Сейчас что мы видим: отменен Роттердам (с 1 июля 2019 года — Авт.), и оказывается, если бы цена была завышена и если есть рыночный принцип формирования цены, то на эти 10 или 15 процентов, цена должна упасть. После отмены „Роттердама“ цена выросла»,— заявил Порошенко.

Экс-президент считает, что введение формульного ценообразования на энергетический уголь имело неоспоримые преимущества по сравнению с предшествующей практикой ручного управления ценами, создававшей пространство для коррупции.

«До этого, не существовало формулы, и цена устанавливалась ручным управлением. И я считаю, что любая формула лучше, чем ручное непрозрачное определение цены», — подчеркнул экс-глава государства.

3 марта 2016 года Нацкомиссия, регулирующая рынки электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Стоимость угля в производстве электроэнергии привязывалась к индексу API2 в крупнейшем европейском угольном порту Роттердам.

Аналогичные методики действуют в сфере ценообразования на газ («Дюссельдорф+») и атомное топливо для НАЭК «Энергоатом» («Цюрих+»). В привязке к европейским ценовым индикативам формируется цена на нефтепродукты.

По словам председателя НКРЭКУ Оксаны Кривенко, экономия для бытовых и промышленных потребителей благодаря формуле составила до 40 миллиардов гривен за счет введения предельной цены угля в структуре тарифа на электроэнергию.

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков высказал мнение, что введение формулы «Роттердам плюс» позволило избежать веерных отключений электроэнергии в стране и ручного регулирования цен на уголь.

Формулу «Роттердам+» неоднократно критиковал бизнесмен Игорь Коломойский, поскольку после введения данной методики подконтрольные ему ферросплавные предприятия не могли рассчитывать на установление льготной спеццены на электроэнергию.

Напомним, 8 августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести лицам, в частности, экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку.

В свою очередь Дмитрий Вовк обвинил Коломойского в организации коррупционной схемы вокруг государственной генерирующей компании «Центрэнерго». Якобы с июля в госкомпании сменился менеджмент, и фирмы группы «Приват» наладили поставки российского угля по завышенным ценам. Покупая уголь на 40% дороже чем по «Роттердам+», «Центрэнерго» теперь продает выработанную электроэнергию значительно дешевле себестоимости по прямым договорам на ферросплавные заводы группы «Приват». В результате такой схемы государственная компания несет миллиардные убытки.

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