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Автохамы не пропускали "скорую" в Запорожье: в сеть попало возмутительное видео
В Запорожье водители не захотели пропустить машину скорой помощи, которая торопилась на вызов. Несмотря на то, что водитель «скорой» включил сирену и проблесковые маячки, автомобили, стоявшие в заторе, не спешили позволить проехать медработникам.
«Уважаемые водители, пропускайте скорую в пробках, чья-то жизнь на волоске», — призывает автор видео.
Комментаторы в соцсетях соглашаются, что такое бытовое хамство на дорогах нельзя ни понять, ни оправдать.
Наиболее радикально настроенные пользователи предлагают свой способ приучить водителей к вежливости.
Напомним, ранее в Киеве водители не захотели пропускать в пробке «скорую» и пожарную машину. А в Кременчуге не пропустили медиков, спешивших на помощь ребенку, пострадавшему на местном карьере.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…