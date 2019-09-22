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Общество и люди

Автохамы не пропускали "скорую" в Запорожье: в сеть попало возмутительное видео

13:30 22 сентября 2019 1082
скорая помощь
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье водители не захотели пропустить машину скорой помощи, которая торопилась на вызов. Несмотря на то, что водитель «скорой» включил сирену и проблесковые маячки, автомобили, стоявшие в заторе, не спешили позволить проехать медработникам.

«Уважаемые водители, пропускайте скорую в пробках, чья-то жизнь на волоске», — призывает автор видео.

Комментаторы в соцсетях соглашаются, что такое бытовое хамство на дорогах нельзя ни понять, ни оправдать.

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Наиболее радикально настроенные пользователи предлагают свой способ приучить водителей к вежливости.

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Напомним, ранее в Киеве водители не захотели пропускать в пробке «скорую» и пожарную машину. А в Кременчуге не пропустили медиков, спешивших на помощь ребенку, пострадавшему на местном карьере.

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