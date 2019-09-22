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Воздвижение Креста Господня 2019: поздравления в стихах и прозе, смс и открытки
27 сентября христиане восточного обряда празднуют Воздвижение Креста Господня — один из 12 главных, или двунадесятых праздников.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых поздравлений в стихах и прозе и ярких открыток.
Сегодняшний день является значимым для каждого из христиан, ведь мы отмечаем Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, светлый праздник, важный для каждого. Ведь именно сегодня мы вспоминаем о том, что означает наша вера и то, почему она так сильна в наших сердцах.
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В День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня у христиан есть повод и для скорби, и для радости. Иисус был распят на кресте и страдал за наши грехи, но этот крест был дарован людям для утешения, как олицетворение огромнейшей веры, как символ христианства. Пусть крепнет вера ваша, братья и сестры, и все страдания утешатся крестом животворящим.
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Святой крест — это вечно живой символ бесконечной Божией любви к нам, грешным, символ Христовой жертвы, символ нашего искупления и спасения, символ Христовой победы над смертью и дьяволом. Отдавая честь святому Кресту, мы отдаем честь Христовой жертве, мукам и смерти. Кладя на себя знак святого Креста, мы каждый раз подтверждаем свою веру в нашего Спасителя. С праздником Воздвижения Честного Креста, христиане.
***
Воздвижение Креста Господня
Мы вместе празднуем сегодня!
Пусть защищает вас Всевышний
От бед, забот, тревоги лишней!
Пусть вера в сердце огонечком
Горит всегда — и днем, и ночью,
Любите ближних и цените.
И добродетельно живите!
***
Животворящий Крест Господень
Благословенье нам несет.
Кто верует, тот и свободен,
Его Господь всегда спасет.
Тебе желаю силы духа
Сегодня, в праздник, в день любой,
И веры не для показухи,
Пусть будет Бог всегда с тобой!
Напомним, ранее мы писали, что нельзя делать в праздник Воздвижения Креста Господня.
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