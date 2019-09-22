Воздвижение Креста Господня 2019: поздравления в стихах и прозе, смс и открытки

Общество и люди

27 сентября христиане восточного обряда празднуют Воздвижение Креста Господня — один из 12 главных, или двунадесятых праздников.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых поздравлений в стихах и прозе и ярких открыток.

Сегодняшний день является значимым для каждого из христиан, ведь мы отмечаем Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, светлый праздник, важный для каждого. Ведь именно сегодня мы вспоминаем о том, что означает наша вера и то, почему она так сильна в наших сердцах.

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В День Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня у христиан есть повод и для скорби, и для радости. Иисус был распят на кресте и страдал за наши грехи, но этот крест был дарован людям для утешения, как олицетворение огромнейшей веры, как символ христианства. Пусть крепнет вера ваша, братья и сестры, и все страдания утешатся крестом животворящим.

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Святой крест — это вечно живой символ бесконечной Божией любви к нам, грешным, символ Христовой жертвы, символ нашего искупления и спасения, символ Христовой победы над смертью и дьяволом. Отдавая честь святому Кресту, мы отдаем честь Христовой жертве, мукам и смерти. Кладя на себя знак святого Креста, мы каждый раз подтверждаем свою веру в нашего Спасителя. С праздником Воздвижения Честного Креста, христиане.

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Воздвижение Креста Господня

Мы вместе празднуем сегодня!

Пусть защищает вас Всевышний

От бед, забот, тревоги лишней!

Пусть вера в сердце огонечком

Горит всегда — и днем, и ночью,

Любите ближних и цените.

И добродетельно живите!

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Животворящий Крест Господень

Благословенье нам несет.

Кто верует, тот и свободен,

Его Господь всегда спасет.

Тебе желаю силы духа

Сегодня, в праздник, в день любой,

И веры не для показухи,

Пусть будет Бог всегда с тобой!

Напомним, ранее мы писали, что нельзя делать в праздник Воздвижения Креста Господня.

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