«Динамо» в Полтаве уничтожило «Ворсклу» и потеряло Бурду: видеообзоры матчей УПЛ

Спорт

В воскресенье, 22 сентября, поединками с участием грандов УПЛ продолжились противостояния в чемпионате Украины по футболу.

Чемпионат Украины 8-й тур

22 сентября

«Ворскла» (Полтава) — «Динамо» (Киев) — 0:5 (Цыганков, 9, Шабанов, 35, де Пена, 37, 83, Беседин, 46). Молодежные составы — 1:3.

«Динамо»: Бущан, Караваев, Бурда (Кадар, 53), Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Буяльский, 39), Гармаш (Соль, 78), Цыганков, де Пена, Беседин.

«Десна» (Чернигов) — «Шахтер» (Донецк) — 0:1 (Марлос, 22). Молодежные составы — 0:0.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, Степаненко, Маркос Антонио (Алан Патрик, 55), Тайсон, Тете (Соломон, 72), Марлос (Коноплянка, 86), Мораес.

21 сентября

«Львов» — «Олимпик» — 0:1 (Политыло, 80, с пенальти). На 45+1-й минуте удален Гончар («Львов»), а на 45+2-й — Дийе («Олимпик») не реализовал пенальти.

«Заря» — «Мариуполь» — 0:0. На 32-й минуте удален Федорчук («Мариуполь»), а на 39-й — Будковский («Заря»). Молодежные составы — 2:1.

20 сентября

«Днепр-1» — «Карпаты» (Львов) — 2:0 (Супряга, 27, 70, с пенальти). Молодежные составы — 2:2.

Перед визитом в Полтаву на 49-е по счету очное противостояние в рамках чемпионата Украины с «Ворсклой» динамовцы, обыграв в Лиге Европы шведский «Мальме», наконец прервали свою кошмарную серию из шести матчей без побед во всех турнирах. Хотя безвыигрышная серия из четырех поединков в УПЛ («С «Шахтером» — 1:2, с «Олимпиком» — 1:1, с «Зарей» — 2:2 и с «Десной» — 1:2) все еще висела над подопечными Алексея Михайличенко дамокловым мечом.

Как известно, «Ворскла» под началом… экс-динамовца Виталия Косовского проиграла две последние встречи УПЛ и тоже горела желанием порадовать своих поклонников, которых на стадионе имени Бутовского собралось около 15 тысяч (кстати, перед игрой с «Динамо» «бело-зеленые» внесли в заявку на сезон очередного новичка — 22-летнего защитника, воспитанника «Барселоны» Хуана Гарсию, в последнее время выступавшего за молодежный состав «Ливерпуля»).

Михайличенко по сравнению с поединком против шведов внес в стартовый состав «бело-синих» сразу шесть изменений: вместо Бойко, Кендзеры, Кадара, Буяльского, Вербича и Родригеса на поле с первых минут вышли Бущан, Бурда, Караваев, Гармаш, де Пена и Беседин.

И «резервисты» столичного клуба, по сути, решили судьбу матча уже в первом тайме, отправив в ворота голкиперов «Ворсклы» три мяча (голкиперов, потому что на 28-й минуте дебютант элитного дивизиона Каневцев из-за травмы вынужден был уступить место на последнем рубеже хозяев воспитаннику… «Динамо» Ткаченко).

Причем забивали динамовцы на любой вкус: Цыганков «замкнул» дальнюю штангу после классного навеса Миколенко (еще у Виктора две голевые передачи), Шабанов забил головой после подачи с углового, а де Пене удался шикарный «выстрел» в дальний верхний угол ворот.

Беды «Ворсклы» продолжились уже на… 30-й секунде второго тайма, когда Беседин воспользовался ошибкой обороны хозяев и довел счет до 4:0. И только после этого ворскляне несколько «ожили», но поезд уже ушел. Более того, уругваец де Пена еще раз огорчил полтавчан. 5:0 (последний раз с таким счетом «бело-синие» в феврале громили «Зарю»)! Первая победа «Динамо» в УПЛ после прихода на тренерский мостик Михайличенко.

К сожалению, успех «бело-синих» был омрачен тяжелой травмой, полученной защитником киевлян Бурдой, которого унесли с поля на носилках. Похоже, с коленом у Никиты все серьезно…

А между тем игровой график в ближайшие пару недель у динамовцев — врагу не пожелаешь: 25 сентября — в гостях с «Мариуполем», 29 сентября — дома с «Днепром-1», 3 октября — на выезде с «Лугано» и 6 октября — на поле «Колоса».

На поединок лидеров в Чернигове, ставший для наставника «Десны» Александра Рябоконя 100-м у руля команд премьер-лиги, «Шахтер» прибыл после изнурительного еврокубкового матча с «Манчестер Сити». С одной стороны, горняки в прошлом сезоне дважды без особых проблем одолели черниговчан (1:0 и 2:0), с другой, «Десна» в нынешнем розыгрыше фейерила — шесть подряд матчей без поражений. При этом победа в прошлые выходные над «Динамо» в Киеве стояла особняком.

Встречу на стадионе имени Юрия Гагарина, которую провела женская бригада арбитров во главе с харьковчанкой Катериной Монзуль, куда активнее провели хозяева поля. «Десна» превзошла чемпиона и по ударам по воротам — 9:6 (в створ — 5:3), и по угловым — 7:4. Но в итоге все решил более высокий класс футболистов «Шахтера»: в середине первого тайма после образцово-показательной комбинации гостей Марлос подсек мяч над бросившимся в ноги Пастом — 0:1.

Кстати, «Шахтер» не только укрепил лидерство в турнирной таблице УПЛ, но и довел свою серию без поражений в чемпионате Украины до 37 матчей (последнее поражение «оранжево-черных» датировано 11 августа прошлого года). При этом 10 последних поединков дончане выиграли с общим счетом 31:6.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 24 очка (8 матчей);

2. «Десна» — 14 (8);

3. «Александрия» — 12 (7);

4. «Заря» — 12 (8);

5. «Динамо» — 11 (7);

6. «Днепр-1» — 11 (8);

7. «Колос» — 10 (7);

8. «Мариуполь» — 9 (7);

9. «Карпаты» — 8 (8);

10. «Ворскла» — 7 (8);

11. «Львов» — 6 (8);

12. «Олимпик» — 5 (8).

В 8-м туре 22 сентября сыграют также «Колос» и «Александрия».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Олимпик» по дороге на матч помог пострадавшим в ДТП и победил в гостях «Львов».

Фото ФК «Динамо»



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