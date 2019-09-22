Мир

У Трампа отреагировали на требование обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

Государственный секретарь США Майкл Помпео отказался обнародовать детали телефонного разговора президента США Дональда Трампа, который тот провел с президентом Украины Владимиром Зеленским, сославшись на конфиденциальный характер беседы.

Именно поэтому, заявил Помпео, Госдеп не будет публиковать стенограмму разговора.

«Мы крайне редко предаем огласке стенограммы. Разговоры лидеров мира носят конфиденциальный характер. Неуместно поступать так, за исключением каких-то экстремальных обстоятельств», — объяснил Помпео в комментарии телекомпании АBС.

Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что во время телефонного разговора 25 июля Трамп давил на Зеленского, чтобы заставить его провести расследование против сына Джо Байдена. При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил мнение, что Украину пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.

Сам Трамп выступил с резким заявлением о том, что в разговоре с Зеленским не было ничего «неправильного».





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