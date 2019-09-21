Трампа заподозрили в давлении на Зеленского: детали скандала

Украина

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в американских СМИ появилась информация о том, что во время телефонного разговора 25 июля Трамп давил на Зеленского целью заставить его провести расследование против сына Джо Байдена.

«Он сказал ему работать [с Руди Джулиани] по Байдену, и что люди в Вашингтоне хотят знать, правда ли что Байден злоупотреблял своим влиянием на Украину, будучи вице-президентом США», — цитирует «Левый берег» слова одного из источников, приведенных в американских СМИ.

В официальном сообщении пресс-службы президента по поводу телефонного разговора Трампа с Зеленским говорится, что президент США «выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет… завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США».

Вместе с тем, в интервью «Громадському», министер иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что давления со стороны президента США Дональда Трампа на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора в июле не было.

Министр считает, что Украину пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США. По его словам, наша страна всегда старалась ценить помощь от обеих партий, что является гарантией стабильных отношений с США.

В ответ на вопрос о том давит ли на Украину американский лидер, Пристайко подчеркнул, что «Украина — независимая страна, у которой есть свои тайны».

«Эта беседа была длинной, была дружеской, и она касалась многих вопросов, порой на которые надо было иметь довольно серьезные ответы», — сказал Пристайко.

В свою очередь Джо Байден призвал офис президента США обнародовать стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским.

«Если эти сообщения являются правдой, тогда у готовности Трампа злоупотреблять властью и унижать нашу страну нет дна. Такое поведение особо отвратительно, потому что он использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях», — отметил американский политик.

Напомним, Байден был одним из основных конкурентов Трампа на выборах. Сын Байдена Хантер входил в состав директоров Burisma Holding бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского.

В 2014 году Генеральная прокуратура объявила Злочевского подозреваемым в незаконном обогащении. В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП.

Весной 2016 года под давлением Байдена Шокин был уволен с должности генпрокурора. На пресс-конференции в Украине Байден сказал: «Мы вам не даем миллиарда долларов американских гарантий для выпуска еврооблигаций, если Шокин не будет уволен».

В феврале 2018 года стал известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.



Как сообщали «ФАКТЫ», встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке назначена на 25 сентября. Произойдет это на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Среди вопросов, которые обсудят президенты, ситуация на Донбассе и привлечение американских инвестиций в экономику Украины.

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