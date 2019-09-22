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Письма из-за решетки: Сенцов принял участие в акции в поддержку узников Кремля
Бывший узник Кремля Олег Сенцов, вернувшийся в Украину в рамках «Большого обмена», принял участие в писательском марафоне в поддержку остающихся в неволе украинцев. Мероприятие прошло во Львове в воскресенье, 22 сентября под слоганом «Письма из-за решетки».
«Благодарю всех львовян, украинцев и жителей разных стран, которые поддерживали меня и всех украинских политзаключенных. У меня сейчас очень много работы. Но главное — это борьба за других наших пленных, которые находятся за решеткой в Крыму, России и на Донбассе», — сказал Сенцов, которого цитирует Радио Свобода.
Он также выразил мнение о том, что один человек не в силах сделать ничего, но все вместе могут сделать очень многое.
На марафоне прозвучали письма Николая Семены, который был осужден в Крыму 22 сентября 2017 года и теперь ему запрещено высказываться публично. Также были зачитаны письма крымскотатарских активистов Ремзи Бекирова, Сервера Мустафаева, Руслана Сулейманова и донецкого журналиста Станислава Асеева.
Момент акции
Напомним, ранее Сенцов вызвал ажиотаж в сети, опубликовав совместное фото с другими освобожденными из застенков украинцами Владимиром Балухом, Романом Сущенко и Евгением Пановым, которые проходят реабилитацию в клинике «Феофания».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..