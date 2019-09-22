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Под Одессой второй раз за сутки напали на сотрудников нацпарка «Тузловские лиманы»
Час назад стало известно об еще одной наглой бандитской вылазке браконьеров, бесчинствующих на территории национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области.
«Только что стало известно, что на инспектора национального парка напали 30 человек — браконьеры из ОК (обслуживающий кооператив — Авт.) „Гранит-2“. Инспектор госохраны Дмитрий Ельников — безногий инвалид — выехал по сигналу о пожаре в парке: в Лебедевском лесу, к чему также причастен „Гранит“. Подпалила лес банда под прикрытием пограничников. Эти „гранитные“ негодяи дожидались нас, чтобы поиздеваться. Но туда приехал один инспектор, с лесником. Инспектора-инвалида, избивал Дмитрий Скалозуб, который накануне, вместе с Б. Ненько и другими бандитами душили меня и отбирали фотоаппаратуру, грозились прикончить нас в канале… Бандитская опухоль под прикрытием правоохранителей разрастается», — сообщил известный эколог, доктор биологических наук Иван Русев.
Информацию об еще одной бандитской вылазке подтвердил начальник отдела госохраны национального парка Виталий Димов, которого накануне также избили те же злоумышленники:
«Нападения на работников национального парка продолжаются. Около часа назад получил информацию о возгорании Лебедивского леса. По телефону поручил инспектору по охране природы Ельникову Д. Л. выехать на место и совместно с лесничим и пожарными принять меры по локализации возгорания, составить все необходимые документы. Через незначительный промежуток времени позвонил мне Ельников и сообщил, что на него напали и избили. Прибыв на место, он совместно с мастером леса Карнованом В.Ю. начали лопатами забрасывать пламя землей. Через некоторое время из леса вышли около 30 человек, преимущественно работники ОК „Гранит — 2“. Увидев Ельникова, они направились к нему. Подошел сторож „Гранита“ Дмитрий Скалозуб и без слов нанес ему несколько ударов по голове, свалив с ног», — рассказал начальник охраны парка.
Иван Русев убежден, что решить проблему можно, если территорию парка начнут патрулировать вооруженные нацгвардейцы.
В полиции тем временем все еще не комментируют происходящее.
Напомним, ранее доктор Русев выступил против открытия охотничьего сезона в дельте Днестра.
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