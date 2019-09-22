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Происшествия

Под Одессой второй раз за сутки напали на сотрудников нацпарка «Тузловские лиманы»

22:28 22 сентября 2019 110
Тузловские лиманы
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Час назад стало известно об еще одной наглой бандитской вылазке браконьеров, бесчинствующих на территории национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области.

«Только что стало известно, что на инспектора национального парка напали 30 человек — браконьеры из ОК (обслуживающий кооператив — Авт.) „Гранит-2“. Инспектор госохраны Дмитрий Ельников — безногий инвалид — выехал по сигналу о пожаре в парке: в Лебедевском лесу, к чему также причастен „Гранит“. Подпалила лес банда под прикрытием пограничников. Эти „гранитные“ негодяи дожидались нас, чтобы поиздеваться. Но туда приехал один инспектор, с лесником. Инспектора-инвалида, избивал Дмитрий Скалозуб, который накануне, вместе с Б. Ненько и другими бандитами душили меня и отбирали фотоаппаратуру, грозились прикончить нас в канале… Бандитская опухоль под прикрытием правоохранителей разрастается», — сообщил известный эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

Информацию об еще одной бандитской вылазке подтвердил начальник отдела госохраны национального парка Виталий Димов, которого накануне также избили те же злоумышленники:

«Нападения на работников национального парка продолжаются. Около часа назад получил информацию о возгорании Лебедивского леса. По телефону поручил инспектору по охране природы Ельникову Д. Л. выехать на место и совместно с лесничим и пожарными принять меры по локализации возгорания, составить все необходимые документы. Через незначительный промежуток времени позвонил мне Ельников и сообщил, что на него напали и избили. Прибыв на место, он совместно с мастером леса Карнованом В.Ю. начали лопатами забрасывать пламя землей. Через некоторое время из леса вышли около 30 человек, преимущественно работники ОК „Гранит — 2“. Увидев Ельникова, они направились к нему. Подошел сторож „Гранита“ Дмитрий Скалозуб и без слов нанес ему несколько ударов по голове, свалив с ног», — рассказал начальник охраны парка.

Иван Русев убежден, что решить проблему можно, если территорию парка начнут патрулировать вооруженные нацгвардейцы.

В полиции тем временем все еще не комментируют происходящее.

Напомним, ранее доктор Русев выступил против открытия охотничьего сезона в дельте Днестра.

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