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Под Николаевом автомобиль влетел в жилой дом: людей спасло чудо (фото, видео)
Шокирующий случай произошел среди бела дня в райцентре Снигиревка Николаевской области. В жилой дом, расположенный рядом с поворотом автодороги, врезался автомобиль BMW. Он практически полностью развалил стену. Об этом сообщила в соцсети Facebook хозяйка дома Наталья Мельникова.
По ее информации, во время инцидента в доме находились двое взрослых и четырехлетний ребенок. Чудом никто не пострадал.
«Папа смотрел телевизор и успел отскочить. Мы живем на повороте. Раньше к нам въезжали в забор, но чтобы в дом — такого не было», — сообщила Наталья.
Оказалось, что у водителя не было прав на управление машиной, да и она сама была ему не принадлежала.
На место происшествия прибыли полицейские.
Автомобиль отправили на штрафплощадку.
Напомним, в пятницу, 20 сентября, в центре Киева произошло ДТП с участием двух автомобилей, водитель одной из машин въехал в здание магазина. А во Львовской области на международной трассе Киев — Чоп во Львовской области микроавтобус въехал в остановку.
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