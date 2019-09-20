Происшествия

"Пьяное " ДТП в центре Киеве: машина влетела в магазин цветов (фото и видео)

В пятницу, 20 сентября, в центре Киева произошло ДТП с участием двух автомобилей, водитель одной из машин въехал в здание магазина. Напомним, ранее на международной трассе Киев — Чоп во Львовской области микроавтобус въехал в остановку.

Кроме того, водитель, спровоцировавший аварию в цетре столицы, была в состоянии алкогольного опьянения. Тест на драгере показал, что в крови женщины-водителя Mercedes находится 1,1 промилле алкоголя (при норме в 0,2).

Авария случилась на пересечении улиц Большая Житомирская и Олеся Гончара.

Как сообщает «Информатор», автомобиль Mazda двигался по улице Большая Житомирская в сторону Михайловского монастыря и проезжал перекресток с улицей Гончара на зеленый сигнал светофора. В это время в него влетел Mercedes. От удара автомобиль Mazda развернуло и он въехал в фасад дома, на первом этаже которого находится магазин цветов. Mazda ударилась об угол здания и погнула вывеску магазина.

В результате водитель Mazda повредил руку и колено, женщина на Mercedes, которая была пьяна, не пострадала.

Напомним, три дня назад в Киеве на проспекте Глушкова произошло резонансное ДТП: LADA Priora наехала на троллейбус и маршрутку с последующим возгоранием.

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