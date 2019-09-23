Могут отняться конечности: нейрохирург рассказал о перспективах Анастасии Заворотнюк

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Известный врач, сотрудник Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе рассказал о перспективах восстановления 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой был обнаружен рак мозга. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По мнению медика, при удачном раскладе артистка сможет вернуться к полноценной жизни. Однако если глиобластома находится в стволе головного мозга, тогда у Заворотнюк могут отняться конечности.

«Все зависит от места положения глиобластомы. Если опухоль находится в стволе головного мозга (через ствол проходят все сообщающиеся пути, через которые головной мозг сообщается с основным телом), тогда у человека не будут двигаться рука, нога и так далее. Если опухоль, например, в правой или левой лобной доли, то человек ходит, передвигается. Часто самостоятельно такие пациенты ходят в наш институт Бурденко на облучение, на химиотерапию. И живут полноценной жизнью до какого-то этапа», — рассказал Саникидзе.

По словам нейрохирурга, продолжительность жизни при обнаружении глиобластомы может быть разной. Это зависит от множества факторов — в частности, размера опухоли, места ее расположения, генетических возможностей организма, и т. д. При этом рак мозга может может годами не давать о себе знать.

«Симптомы зависят от того, где находится глиома. Иногда два-три-четыре года она вообще не дает о себе знать, потому что находится в такой области, что практически не дает симптоматики — например, в правой височной доле. Если опухоль находится в правой лобной доле, она может сидеть там годами и явно не давать о себе знать», — полагает специалист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор.

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