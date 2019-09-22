У больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

Шоу-бизнес

Артистка прекратила общение с внешним миром

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая лечится от рака мозга в Москве, прекратила какое-либо общение с внешним миром.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал друг Заворотнюк Сергей Майоров.

«Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается», — заключил он.

Ранее Майоров говорил, что рядом с актрисой все время находятся ее муж и директор. Они даже не выходят из палаты, так как на них охотятся фанаты и журналисты.

Отметим, что ранее многие приятели Заворотнюк рассказывали, как она не отвечала на их сообщения.

Напомним, что артистку прооперировали. У ее директора, по словам того же Майорова, есть надежда на полное выздоровление ее подопечной. Говорят, результаты гистологии убедили врачей, что Заворотнюк можно спасти.

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