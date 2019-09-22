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У больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор
Артистка прекратила общение с внешним миром
Актриса Анастасия Заворотнюк, которая лечится от рака мозга в Москве, прекратила какое-либо общение с внешним миром.
Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал друг Заворотнюк Сергей Майоров.
«Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается», — заключил он.
Ранее Майоров говорил, что рядом с актрисой все время находятся ее муж и директор. Они даже не выходят из палаты, так как на них охотятся фанаты и журналисты.
Отметим, что ранее многие приятели Заворотнюк рассказывали, как она не отвечала на их сообщения.
Напомним, что артистку прооперировали. У ее директора, по словам того же Майорова, есть надежда на полное выздоровление ее подопечной. Говорят, результаты гистологии убедили врачей, что Заворотнюк можно спасти.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?