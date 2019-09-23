- 03:23 Не должна была рожать третьего: стало известно, какой важный закон нарушила Анастасия Заворотнюк
- 02:50 Военные Путина снова опозорились: появилось видео провального запуска ракеты в Севастополе
- 02:25 Удаляет половые органы и высасывает кровь: в США завелся страшный убийца животных
- 01:49 Ночной таран на Шулявке в Киеве: пострадал ребенок
- 01:29 Отомстит Галкину: Киркорову нашли достойную «невесту постарше»
- 00:58 Второй за вечер масштабный пожар в Киеве: на Выдубичах полыхают склады матрасов
- 00:15 Пожар на нефтебазе в Киеве: горели цистерны с топливом, были слышны взрывы
- 22.09 23:51 Могут отняться конечности: нейрохирург рассказал о перспективах Анастасии Заворотнюк
- 22.09 23:43 Стало известно, кто покинул пятый эфир "Танців з зірками"
- 22.09 23:23 Синоптики «перепутали»: вопреки прогнозам, в горах Крыма пошел первый снег
- 22.09 22:58 Под Николаевом автомобиль влетел в жилой дом: людей спасло чудо
- 22.09 22:28 Под Одессой второй раз за сутки напали на сотрудников нацпарка «Тузловские лиманы»
Второй за вечер масштабный пожар в Киеве: на Выдубичах полыхают склады матрасов (видео)
В воскресенье, 22 сентября, в Киеве на улице Деревообрабатывающая, 5 начался пожар. Огонь очень быстро распространился на обширную территорию, и ему присвоили повышенную сложность.
Вызов на Центральный пульт поступил в 22:26. Об этом сообщает Информатор.
Сообщается, что по прибытии спасатели установили, что пожар охватил склады матрасов. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, к его ликвидации приступили 14 единиц пожарной и специальной техники, а также около 60 человек личного состава. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
В результате пожара сгорели также две машины, припаркованные рядом. Чуть позже из-за огня, охватившего здание, обрушилась часть крыши.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Лесном горело топливо. Пожару был присвоен ранг второй сложности. Пламя охватило 9 цистерн с разливом топлива на площади около 500 квадратных метров.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!