Происшествия

Второй за вечер масштабный пожар в Киеве: на Выдубичах полыхают склады матрасов (видео)

В воскресенье, 22 сентября, в Киеве на улице Деревообрабатывающая, 5 начался пожар. Огонь очень быстро распространился на обширную территорию, и ему присвоили повышенную сложность.

Вызов на Центральный пульт поступил в 22:26. Об этом сообщает Информатор.

Сообщается, что по прибытии спасатели установили, что пожар охватил склады матрасов. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, к его ликвидации приступили 14 единиц пожарной и специальной техники, а также около 60 человек личного состава. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

В результате пожара сгорели также две машины, припаркованные рядом. Чуть позже из-за огня, охватившего здание, обрушилась часть крыши.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Лесном горело топливо. Пожару был присвоен ранг второй сложности. Пламя охватило 9 цистерн с разливом топлива на площади около 500 квадратных метров.

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